धूल और धुएं की गिरफ्त में इंदौर, दम घोटने वाली हुई शहर की हवा, रीगल चौराहे पर AQI 277 दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर की हवा इन दिनों सेहत के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। दीपावली के बाद भी शहर प्रदूषण के धुएं से बाहर नहीं निकल पाया है। बुधवार को रीगल चौराहे पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 277 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। यहां पीएम10 का स्तर 309 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर तक पहुंच गया।

इसके मुकाबले मेघदूत पार्क में एक्यूआई 189 और पीथमपुर में 98 दर्ज हुआ। अलग-अलग क्षेत्रों के आंकड़े प्रदूषण के असमान फैलाव को दर्शाते हैं। पिछले कुछ दिनों में शहर के कई निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई 300 के पार पहुंचा है।

निगरानी केंद्रों पर 300 के पार रहा एक्यूआई नौ नवंबर को मेघदूत पार्क में एक्यूआई 386 और छोटी ग्वालटोली (रीगल) में 381 दर्ज किया गया था। दस नवंबर को रीगल चौराहे पर यह 333 और रेसीडेंसी क्षेत्र में 301 रहा। ये सभी स्तर बेहद खराब श्रेणी में आते हैं। बुधवार को रीगल का एक्यूआई घटकर 277 जरूर हुआ, लेकिन हवा अब भी खराब श्रेणी में है। प्रदूषण की अलग-अलग तस्वीर बुधवार को रीगल चौराहे पर पीएम10 का स्तर 309 और पीएम2.5 का 113 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज हुआ। मेघदूत पार्क में पीएम10 138 और पीएम2.5 87 रहा। पीथमपुर में ये स्तर क्रमश: 98 और 45 दर्ज किए गए। पीथमपुर की तुलना में रीगल चौराहे पर पीएम10 तीन गुना से अधिक है। मेघदूत पार्क जैसे अपेक्षाकृत हरित क्षेत्र में भी पीएम2.5 का स्तर 87 होना बताता है कि प्रदूषण केवल व्यस्त सड़कों तक सीमित नहीं है।