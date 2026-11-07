एमपी में ठंडी हवाओं से बदला मौसम, पचमढ़ी से अधिक ठंडी इंदौर-भोपाल की रात, कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। उत्तर-पश्चिम से आ रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश का मौसम तेजी से बदल दिया है। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के जिलों में दिन अचानक से ठंडे हो गए हैं। वहीं रात का तापमान भी 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस बीच इंदौर और भोपाल में न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच गए हैं।

इंदौर का न्यूनतम तापमान पचमढ़ी से भी कम शनिवार को इंदौर का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया, जो हिल स्टेशन पचमढ़ी में दर्ज 12.6 डिग्री से कम है। राजधानी भोपाल का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो अमरकंटक में दर्ज तापमान के बराबर है। भोपाल का अधिकतम तापमान भी 32 डिग्री सेल्सियस मापा गया जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है।