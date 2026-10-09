भोपाल गैस त्रासदी: डाउ केमिकल मामले में सुनवाई आज, सजा बढ़ाने संबंधी याचिका पर 26 अक्टूबर को CBI रखेगी अपना पक्ष

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी से जुड़े मामले में आरोपितों की सजा बढ़ाने के लिए दायर अपील को वापस लेने की मांग के खिलाफ सीबीआई अब 26 अक्टूबर को भोपाल जिला व सत्र न्यायालय में मौखिक दलील पेश करेगी।

गुरुवार को इस मामले में सीबीआई की ओर से दिल्ली से अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके। इसके चलते सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। सीबीआई को भारतीय दंड संहिता की धारा 377(3) के तहत दायर सजा बढ़ाने संबंधी अपील पर अपना पक्ष रखना है।

केस को सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर की मांग

इधर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में एक गैस पीड़ित की ओर से डाउ केमिकल कंपनी से जुड़े मामले को नए गठित सीबीआई न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। इस याचिका पर जवाब देने के लिए सीबीआई ने समय मांगा है।

भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ (बीजीआईए) की ओर से मामले में हस्तक्षेप आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

आज भोपाल कार्ट में सुनवाई