    सरकार के दो साल पूरे होने पर सीएम मोहन यादव मंत्रियों से लेंगे रिपोर्ट कार्ड, अगले 3 साल का एक्‍शन प्‍लान आएगा सामने

    MP News: मोहन सरकार के 13 दिसंबर को दो वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हुए उनकी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समीक्षा करेंगे। इसकी शुरुआत मंगलवार से होगी। इसमें मंत्रियों को अपने विभागों के कामकाज का लेखा-जोखा देना होगा। इसके साथ ही आगामी तीन वर्ष की कार्य योजना भी बतानी होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 07:16:41 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 07:16:41 PM (IST)
    सरकार के दो साल पूरे होने पर सीएम मोहन यादव मंत्रियों से लेंगे रिपोर्ट कार्ड, अगले 3 साल का एक्‍शन प्‍लान आएगा सामने
    मुख्यमंत्री करेंगे दो साल की समीक्षा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मोहन सरकार के 13 दिसंबर को दो वर्ष पूरे हो जाएंगे
    2. विभिन्न क्षेत्रों में हुए कामों की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे
    3. मंत्री देंगे अपने विभागों के कामकाज का लेखा-जोखा

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मोहन सरकार के 13 दिसंबर को दो वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हुए उनकी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समीक्षा करेंगे। इसकी शुरुआत मंगलवार से होगी। इसमें मंत्रियों को अपने विभागों के कामकाज का लेखा-जोखा देना होगा। इसके साथ ही आगामी तीन वर्ष की कार्य योजना भी बतानी होगी। दो दिन समीक्षा भोपाल और दो दिन खजुराहो में होगी। इसके बाद सरकार आगामी तीन वर्ष की कार्य योजना घोषित करेगी।

    विभाग अपनी-अपनी कार्य योजना बनाएंगे

    वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने सुशासन और वित्तीय वर्ष 2025-26 में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 कृषि आधारित उद्योग के लिए समर्पित रहेगा। इसके साथ ही सभी विभाग अपनी-अपनी कार्य योजना बनाएंगे, जो आगामी तीन साल के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार होगी।


    मुख्यमंत्री करेंगे दो साल की समीक्षा

    मुख्यमंत्री दो वर्ष के कार्यकाल की जो समीक्षा करेंगे, उसमें मंत्रियों को विभागीय उपलब्धियों के साथ कमियां और चुनौतियां भी बतानी होंगी। समीक्षा बैठक में निराकरण के उपायों के साथ कार्य योजना को धरातल पर उतारने की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में विभागीय मंत्री के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

    कब किस विभाग की होगी समीक्षा?

    तिथि - विभाग

    • दो दिसंबर - पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, नर्मदा घाटी विकास, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा।

    • तीन दिसंबर - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक न्याय एवं निश्शक्तजन कल्याण, कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण।

    • आठ दिसंबर - खाद्य नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, पशुपालन एवं डेयरी, नगरीय विकास एवं आवास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम।

    • नौ दिसंबर - लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी।

