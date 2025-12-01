राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मोहन सरकार के 13 दिसंबर को दो वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हुए उनकी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समीक्षा करेंगे। इसकी शुरुआत मंगलवार से होगी। इसमें मंत्रियों को अपने विभागों के कामकाज का लेखा-जोखा देना होगा। इसके साथ ही आगामी तीन वर्ष की कार्य योजना भी बतानी होगी। दो दिन समीक्षा भोपाल और दो दिन खजुराहो में होगी। इसके बाद सरकार आगामी तीन वर्ष की कार्य योजना घोषित करेगी।

विभाग अपनी-अपनी कार्य योजना बनाएंगे वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने सुशासन और वित्तीय वर्ष 2025-26 में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 कृषि आधारित उद्योग के लिए समर्पित रहेगा। इसके साथ ही सभी विभाग अपनी-अपनी कार्य योजना बनाएंगे, जो आगामी तीन साल के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार होगी।