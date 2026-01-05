इंदौर त्रासदी को भी मुद्दा नहीं बना पाई कांग्रेस, जीतू पटवारी को छोड़ भागीरथपुरा नहीं पहुंचा कोई बड़ा नेता

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के कहर से हुई 17 मौतों ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस बड़ी मानवीय त्रासदी के बावजूद, मध्य प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क पर प्रभावी ढंग से उठाने में विफल नजर आ रहा है। जहां पूरा शहर और देश-दुनिया इस घटना पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की गैर-मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

मैदान से गायब दिग्गज, सोशल मीडिया पर सक्रियता इंदौर की इतनी बड़ी घटना के बाद भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं दिग्विजय सिंह और कमल नाथ का मौके पर न पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, ये नेता सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर लगभग हर दिन पोस्ट डालकर सरकार को घेर रहे हैं और इसे प्रशासनिक लापरवाही बता रहे हैं। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन स्थानीय स्तर पर पार्टी का बड़ा आंदोलन अभी तक नदारद है।