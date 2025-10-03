Premanand Maharaj से मिलने घर से भागी 13 साल की मौसी और 7 साल का भांजा, जीआरपी ने मथुरा से पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के गोला का मंदिर क्षेत्र के आदर्शनगर में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी सात वर्षीय भांजे के साथ घर से लापता हो गई। पुलिस ने अपहरण की एफआईआर दर्ज की थी। सीसीटीवी कैमरे में दोनों बैग लेकर रेलवे स्टेशन जाते दिखे। किशोरी ने मोबाइल चालू किया तो लोकेशन मथुरा में मिली। मथुरा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की मदद से इन्हें बरामद कर लिया गया।

प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने गए थे दोनों दोनों ने बताया कि प्रेमानंद महाराज से मिलने घर से बिना बताए चले गए थे। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि उसके पिता हर माह मथुरा जाते हैं। यहां राधा-कृष्ण के दर्शन करते हैं। 26 सितंबर को भी गए थे इसलिए दर्शन करने के लिए गए थे। पुलिस ने जब पूछा कि कोई साथ लेकर गया था तो बच्चों ने इनकार कर दिया। इन्हें पुलिस स्वजन के साथ मिलकर ग्वालियर ले आई है।