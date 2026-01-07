स्मार्ट सिटी का 'गंदा' सच, अमृत योजना के करोड़ों डकार गई पुरानी पाइपलाइनें, फिर भी नहीं सुधरा सिस्टम

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी को स्मार्ट सिटी और स्वच्छ राजधानी बनाने के दावे किए जाते रहे, लेकिन शहर की जलापूर्ति व्यवस्था आज भी चार–पांच दशक पुराने ढांचे पर टिकी है, जबकि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत योजना का उद्देश्य शहरों में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करना था, लेकिन राजधानी भोपाल में यह योजना आधे-अधूरे काम और गलत प्राथमिकताओं की भेंट चढ़ गई। इसका हर्जाना शहर का हर आम नागरिक भुगत रहा है।

पुराने शहर के कई इलाकों में सीवेज और पानी की पाइप लाइन एक साथ डली हुई है। ऐसे में जो पानी आपकी रसोई तक पहुंच रहा है वह जरूरी नहीं है कि पूरी तरह साफ हो। यहीं कारण है कि शहर के नागरिकों को पेट से संबंधित बीमारियों ने घेर रखा है। डॉक्टर भी मानते हैं कि 80 फीसद बीमारियां पानी की वजह से होती है। चूंकि इंदौर में दूषित पानी पीकर 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी राजधानी की पेजयल और सीवेज व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया जा रहा। मामला गरम है इसलिए निगम लीकेज सुधार और सीवेज चैंबर की सफाई का दिखावा कर रहा है।

500 करोड़ से अधिक राशि हुई खर्च अमृत 1.0 के तहत शहर में लगभग 500 करोड़ से अधिक राशि खर्च हो चुकी है। अमृत 2.0 582 करोड़ रुपये के कार्यों का लक्ष्य रखा गया है। इतनी मोटी रकम खर्च होने के बाद भी शहर के 35 से 40 प्रतिशत इलाके ऐसे हैं, जहां 1980–90 के दशक में डाली गई लाइन को अब तक बदला नहीं गया है। जबकि उस समय डाल गई लाइन की उम्र 20 से 25 साल होती है। ये दो गुना से ज्यादा समय से चल रही हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकें जहांगीराबाद, बुधवारा, इतवारा, शाहजहानाबाद, भोपाल टाकीज, रेलवे स्टेशन क्षेत्र, बैरागढ़ क्षेत्र, करोंद, छोला, मंगलवारा, फतेहगढ़, चौक बाजार। यहां अक्सर मटमैला, बदबूदार और कभी-कभी सीवर जैसे पानी की शिकायत रहती है। बरसात में इस तरह की शिकायतें बढ़ जाती हैं। अरेरा कालोनी, एमपी नगर जोन-1 व 2 के पुराने हिस्से।