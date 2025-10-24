बैरसिया में बनने वाले इलेक्ट्रानिक क्लस्टर को बड़ा तालाब से मिलेगा पानी, 35 किमी दूर बिछेगी नई पाइप लाइन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैरसिया तहसील के ग्राम बांदीखेड़ी में विकसित होने वाले इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को अब बड़ा तालाब से पानी सप्लाई किया जाएगा। इसके लिए मनुआभान टेकरी स्थित 50 एमएलडी क्षमता वाले फिल्टर प्लांट से संजीव नगर तक इंटरकनेक्शन कर लगभग 35 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई जाएगी, जिसके माध्यम से रोजाना दो एमएलडी यानी करीब 20 लाख लीटर पानी बांदीखेड़ी भेजा जाएगा। यह पानी केवल औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा।

गौरतलब है कि 371 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से 210.21 एकड़ में तैयार किया जा रहा यह प्रोजेक्ट ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ मिशन के तहत ईएमसी 2.0 (इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर) श्रेणी में शामिल है। हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बुनियादी सुविधाओं का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले उद्योगों के लिए सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया प्राथमिकता पर चल रही है। पाइप बिछाने का पूरा खर्च मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड उठाएगा।