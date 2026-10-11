खेल श्रेणी के हथियार लाइसेंस रद करने का आदेश निरस्त, हाईकोर्ट ने भोपाल जिला मजिस्ट्रेट के फैसले को किया खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर/भोपाल । हाई कोर्ट ने खेल श्रेणी के हथियार लाइसेंस को रद करने संबंधी भोपाल जिला मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि लाइसेंस की श्रेणी बदलने के संबंध में पहले पारित आदेश को निरस्त किए बिना लाइसेंस रद कर दिया गया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने श्रेणी परिवर्तन को वैध घोषित नहीं किया है।

खिलाड़ी की याचिका पर फैसला

मामले में तीन सदस्यीय समिति की पहली रिपोर्ट के आधार पर 18 मार्च 2026 को लाइसेंस की श्रेणी बदलने का आदेश जारी हुआ था। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट के आधार पर दो अप्रैल को लाइसेंस रद कर दिया गया।

याचिकाकर्ता खिलाड़ी मोहन ने इस कार्रवाई को चुनौती दी। राज्य सरकार ने दलील दी कि वह सक्रिय खिलाड़ी नहीं था और हथियार या कारतूस का उपयोग भी नहीं कर रहा था।

उच्च अधिकारी ने निरस्त नहीं किया था लाइसेंस