नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल केंद्रीय जेल के प्रशासनिक जेलर मग्नू सिंह मरावी के खिलाफ गांधीनगर पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। आरोप है कि शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे उन्होंने जेल में पदस्थ एक 58 वर्षीय महिला प्रहरी से ड्यूटी के दौरान अश्लील बातें कीं और फिर उसे अपने साथ टॉयलेट में ले जाकर दुष्कर्म किया।

वहीं जब महिला ने विरोध किया तो आरोपित जेलर ने उसे जान से मारने की धमकी दी। महिला प्रहरी ने बताया कि वह रात्रि गश्त कर रही थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेलर मरावी से हुई। बीपी बढ़ने का बहाना बनाकर पहुंची थाने घटना के बाद महिला प्रहरी ने खुद को अस्वस्थ बताते हुए ब्लड प्रेशर बढ़ने का हवाला दिया और ड्यूटी से घर जाने की अनुमति ली। जेल परिसर से बाहर निकलने के बाद वह घर जाने के बजाय सीधे गांधीनगर थाने पहुंचीं और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला के विस्तृत बयान दर्ज किए, उनकी वीडियोग्राफी कराई और मेडिकल परीक्षण कराया है। हालांकि पुलिस ने अब तक आरोपित जेलर को गिरफ्तार नहीं किया है और न ही उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई हुई।