कोटा हादसे ने उजाड़ दी भोपाल के इकलौते बेटे की दुनिया, खाटूश्यामजी की यात्रा पर गए माता-पिता समेत 8 रिश्तेदारों की मौत

नईदुनिया प्रतिनधि, भोपाल। माता-पिता को तीर्थ दर्शन कराने का सपना लेकर निकला भोपाल का चित्रांश गोडके नहीं जानता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। जिस यात्रा में मां-पिता के साथ बाबा खाटूश्याम के दरबार में माथा टेकना था, उसी यात्रा ने उससे दोनों का साथ हमेशा के लिए छीन लिया।

राजस्थान के कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में चित्रांश के पिता राजकुमार और मां अनीता की मौत हो गई। हादसे में उसके अन्य रिश्तेदारों समेत कुल 8 लोगों की जान गई। इकलौती बेटा चित्रांश सदमे में भोपाल के राजीव नगर सेक्टर-ए में रहने वाला चित्रांश सॉफ्टवेयर डेवलपर है और अपने माता-पिता की इकलौती संतान है। शुक्रवार शाम उसने माता-पिता और रिश्तेदारों के साथ खाटूश्यामजी जाने के लिए ट्रैवलर बुक किया था। इस सफर में उसके मामा-मामी, मौसी और उनके बच्चे, अन्य रिश्तेदार और दोस्त ओम प्रकाश भी साथ थे। सभी के मन में दर्शन की आस और साथ समय बिताने की खुशी थी। माता-पिता को दर्शन कराना चाहता था बेटा चित्रांश पहले भी बाबा के दरबार जा चुका था, लेकिन इस बार वह अपने माता-पिता को दर्शन कराना चाहता था। धार्मिक प्रवृत्ति के मां-पिता को तीर्थ कराने की उसकी इच्छा थी, और इस यात्रा से वह उसी सपने को पूरा करने निकला था।