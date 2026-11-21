अनुज मैना, भोपाल। बारिश के दौरान देश के कई शहरों को जलभराव जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। साथ ही सीवेज और पेयजल का नेटवर्क भी अभी तक शहरों के सभी हिस्सों तक नहीं पहुंच सका है। अब इस अधूरे नेटवर्क को पूरा करने और बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए केंद्र से बड़ी राशि मिलने का रास्ता खुला है।

22 शहरों को पांच-पांच हजार करोड़ रुपये देने की तैयारी ड्रेनेज, सीवेज और पेयजल का नेटवर्क सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भोपाल-इंदौर सहित देश के 22 शहरों को पांच-पांच हजार करोड़ रुपये देने की तैयारी है। केंद्र सरकार द्वारा यह राशि देने के लिए 16वें वित्त आयोग के विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर घटक के तहत स्वीकृति दी है। वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 तक शहरी स्थानीय निकायों के लिए 3.56 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट की सिफारिश की है।

परियोजना लागत का 60% केंद्र सरकार अनुदान देगी परियोजना लागत का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार अनुदान देगी। बाकी 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और नगर निगम को अपने संसाधनों, लोन या बान्ड से जुटानी होगी। इस हिस्से की व्यवस्था के लिए 16वें वित्त आयोग से मिलने वाली दूसरी ग्रांट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। निगम को पहले शहर की जरूरतों के आकलन के आधार पर डीपीआर और एक्शन प्लान तैयार करना होगा। इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार से मंजूरी मिलेगी। चार किस्तों में मिलेगी राशि परियोजना की राशि चार किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त केंद्र, राज्य और निगम के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद जारी होगी। दूसरी किस्त, पहली किस्त की 75 प्रतिशत राशि खर्च होने और 10 प्रतिशत भौतिक प्रगति पर प्रदान की जाएगी।