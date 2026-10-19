एमपी में सड़कों की बदलेगी तस्वीर, 5 साल में ₹90 हजार करोड़ से 29,682 किलोमीटर लंबे 1,226 मार्गों पर होगा काम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में मुख्य सड़क नेटवर्क 90 हजार किलोमीटर का हो चुका है। इसमें अब कई मार्गों के उन्नयन की आवश्यकता सामने आ रही है। कुछ नए मार्ग बनाए जाने हैं तो कुछ को कम दूरी की सड़क बनाकर मुख्य मार्गों से जोड़ा जाना है। इसके लिए पहली बार रोड नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 29 हजार किलोमीटर लंबाई की 1,226 सड़कों पर काम किया जाना है। इन पर पांच वर्ष में 90 हजार करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। कुछ राशि की व्यवस्था राज्य के बजट के माध्यम से की जाएगी तो कुछ के लिए राज्य सड़क विकास निगम ऋण लेगा।