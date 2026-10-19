मप्र सरकार पर बढ़ा आर्थिक बोझ: साढ़े 4 हजार करोड़ का और लिया कर्ज, कुल उधारी 5 लाख 33 हजार करोड़ के पार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रदेश सरकार अधोसंरचना विकास के कामों पर फोकस कर रही है। इसके लिए वित्तीय प्रबंधन स्वयं के संसाधनों के साथ बाजार से कर्ज लेकर किया जा रहा है। सरकार ने साढ़े 4 हजार करोड़ रुपये का ऋण भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से और लिया है।

इस राशि का उपयोग पूंजीगत कामों पर किया जाएगा। इसे मिलाकर प्रदेश के ऊपर कुल ऋण 5 लाख 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इस वर्ष में 45 हजार करोड़ रुपये का कर्ज प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 87 हजार करोड़ रुपये कर्ज ले सकती है। दिसंबर तक 58 हजार 274 करोड़ रुपये की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत है। 19 अक्टूबर को तीन अलग-अलग हिस्सों में 4,500 करोड़ रुपये के बाजार ऋण को मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में 45 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा चुका है।