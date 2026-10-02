एक साथ दो परीक्षाएं कैसे दें अभ्यर्थी?': MPPSC और ESB की परीक्षा 4 अक्टूबर को एक ही समय पर, उम्मीदवारों की बढ़ी परेशानी

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) और मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाली परीक्षाओं के समय एक ही दिन होने से उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ गई है।

एक ही दिन और लगभग एक ही समय पर दो अलग-अलग परीक्षाएं होने के कारण दोनों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के सामने किसी एक परीक्षा का अवसर छोड़ने की स्थिति बन गई है।

एमपीपीएससी की परीक्षा 1 से 4 बजे तक

एमपीपीएससी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में इतिहास, भौतिकी, रसायनशास्त्र व गणित विषय का प्रश्नपत्र शामिल है।

इसका परीक्षा समय दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश के अलग-अलग शहरों में केंद्र बनाए गए हैं।

ईएसबी परीक्षा का रिपोर्टिंग समय भी दोपहर में

इसी दिन ईएसबी की ग्रुप-2 सब ग्रुप-4 संयुक्त भर्ती परीक्षा भी आयोजित होनी है। जारी प्राथमिक प्रवेश पत्र के अनुसार उम्मीदवारों को दोपहर 12.30 बजे रिपोर्ट करना है, जबकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश का अंतिम समय 1.30 बजे निर्धारित किया गया है। ऐसे में दोनों परीक्षाओं के समय में टकराव पैदा हो रहा है।