MP में जहरीले कफ सिरप से मरने वाले बच्चों की संख्या 19 हुई, तीन और बच्चों की जान गई

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल। जहरीला कफ सीरप पीने से सोमवार देर रात से मंगलवार के बीच मध्य प्रदेश के तीन और बच्चों की मौत हो गई। सोमवार रात तामिया ब्लॉक के भरियाढना की रहने वाली ढाई साल की मासूम धानी डेहरिया की मौत के बाद मंगलवार को छिंदवाड़ा के दो वर्षीय जायुषा यदुवंशी और तीन वर्षीय वेदांत पवार ने दम तोड़ दिया।

इन तीनों का नागपुर के अस्पतालों में उपचार चल रहा था। इसके साथ ही प्रदेश में किडनी संक्रमण से ग्रस्त मृत बच्चों का आंकड़ा 19 पर पहुंच गया है। हालांकि, परासिया निवासी चार वर्षीय प्रतीक पवार स्वस्थ होकर घर लौट आया। वहीं, बच्चों को सीरप लिखने के आरोपित डॉ. प्रवीण सोनी को सिविल कोर्ट परासिया ने नौ अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

सिरप बनाने वाली गुजरात की कंपनियों पर रोक उधर, मध्य प्रदेश की राज्य औषधि लैब की जांच में गुजरात में 'रिलीफ' कफ सीरप बनाने वाली कंपनी शेप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड शेखपुर और 'रेस्पीफ्रेश-टीआर' कफ सीरप बनाने वाली कंपनी रेडनोनेक्स, अहमदाबाद के उत्पादन पर वहां के औषधि प्रशासन विभाग ने रोक लगा दी है। रिलीफ में जहरीला रसायन डायथिलीन ग्लायकाल (डीईजी) 0.616 प्रतिशत और रेस्पीफ्रेश-टीआर में 1.342 प्रतिशत मिला था, जबकि इसकी मात्रा 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। दूसरी ओर, औषधि प्रशासन की टीमों ने मंगलवार को प्रदेश भर में अभियान चलाकर अमानक मिले तीनों ब्रांड के कफ सिरप जब्त किए हैं और सैंपलिंग भी की गई। बच्चों के उपचार का खर्च सरकार उठाएगी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बीमार बच्चों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों के नौ बच्चों का नागपुर के अस्पतालों में उपचार चल रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी गंभीर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर बच्चों की मौत की जांच और समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।