मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में जहरीले कफ सिरप से मरने वाले बच्चों की संख्या 19 हुई, तीन और बच्चों की जान गई

    Chhindwara Cough Syrup Death: जहरीला कफ सीरप पीने से सोमवार देर रात से मंगलवार के बीच मध्य प्रदेश के तीन और बच्चों की मौत हो गई। सोमवार रात तामिया ब्लॉक के भरियाढना की रहने वाली ढाई साल की मासूम धानी डेहरिया की मौत के बाद मंगलवार को छिंदवाड़ा के दो वर्षीय जायुषा यदुवंशी और तीन वर्षीय वेदांत पवार ने दम तोड़ दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 10:35:12 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 10:35:12 PM (IST)
    MP में जहरीले कफ सिरप से मरने वाले बच्चों की संख्या 19 हुई, तीन और बच्चों की जान गई
    कफ सिरप से मरने वाले बच्चों की संख्या 19 हुई। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. एमपी में जहरीले सीरप से मरने वाले बच्चों की संख्या 19 हुई
    2. जहरीला सिरप बनाने वाली गुजरात की कंपनियों पर रोक
    3. दो वर्षीय जायुषा यदुवंशी और तीन वर्षीय वेदांत पवार ने तोड़ा दम

    राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल। जहरीला कफ सीरप पीने से सोमवार देर रात से मंगलवार के बीच मध्य प्रदेश के तीन और बच्चों की मौत हो गई। सोमवार रात तामिया ब्लॉक के भरियाढना की रहने वाली ढाई साल की मासूम धानी डेहरिया की मौत के बाद मंगलवार को छिंदवाड़ा के दो वर्षीय जायुषा यदुवंशी और तीन वर्षीय वेदांत पवार ने दम तोड़ दिया।

    इन तीनों का नागपुर के अस्पतालों में उपचार चल रहा था। इसके साथ ही प्रदेश में किडनी संक्रमण से ग्रस्त मृत बच्चों का आंकड़ा 19 पर पहुंच गया है। हालांकि, परासिया निवासी चार वर्षीय प्रतीक पवार स्वस्थ होकर घर लौट आया। वहीं, बच्चों को सीरप लिखने के आरोपित डॉ. प्रवीण सोनी को सिविल कोर्ट परासिया ने नौ अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

    सिरप बनाने वाली गुजरात की कंपनियों पर रोक

    उधर, मध्य प्रदेश की राज्य औषधि लैब की जांच में गुजरात में 'रिलीफ' कफ सीरप बनाने वाली कंपनी शेप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड शेखपुर और 'रेस्पीफ्रेश-टीआर' कफ सीरप बनाने वाली कंपनी रेडनोनेक्स, अहमदाबाद के उत्पादन पर वहां के औषधि प्रशासन विभाग ने रोक लगा दी है। रिलीफ में जहरीला रसायन डायथिलीन ग्लायकाल (डीईजी) 0.616 प्रतिशत और रेस्पीफ्रेश-टीआर में 1.342 प्रतिशत मिला था, जबकि इसकी मात्रा 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। दूसरी ओर, औषधि प्रशासन की टीमों ने मंगलवार को प्रदेश भर में अभियान चलाकर अमानक मिले तीनों ब्रांड के कफ सिरप जब्त किए हैं और सैंपलिंग भी की गई।

    बच्चों के उपचार का खर्च सरकार उठाएगी

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बीमार बच्चों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों के नौ बच्चों का नागपुर के अस्पतालों में उपचार चल रहा है।

    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी गंभीर

    राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर बच्चों की मौत की जांच और समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

    एमपी के विशेष दल ने तमिलनाडु में शुरू की जांच

    कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन कंपनी में मध्य प्रदेश के विशेष जांच दल ने पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है। कंपनी का डायरेक्टर रंगनाथन फरार बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कोल्ड्रिफ में 48.6 प्रतिशत डीईजी मिला था। बता दें कि इससे पूर्व तमिल नाडु सरकार की ओर से कराई गई जांच में भी श्रीसन कंपनी में ढेरों अनियमितताएं मिली थीं। गुणवत्ता जांच के लिए सीरप के सैंपल खुले में लिए जाते थे। कफ सीरप सहित अन्य उत्पाद कारिडोर में रखे हुए थे, जहां पर्याप्त सफाई नहीं थी।

    यह भी पढ़ें- MP में कफ सिरप कांड के बाद ताबड़तोड़ एक्शन, Bhopal में 10 सैंपल किए गए सील

    बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार से कहा तो वहां के औषधि नियंत्रण विभाग ने जांच की। एक-दो अक्टूबर को की गई जांच में 39 गंभीर और 325 बड़ी खामियां कंपनी में मिलीं। इसके बाद सभी ब्रांड के उत्पादन पर रोक लगाई गई।

    श्रीसन कंपनी में ये गंभीर भी खामियां मिलीं

    • गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस (जीएमपी) का पालन नहीं हो रहा था, जिसमें हर तरह के एसओपी निर्धारित हैं।

    • फर्म ने विश्लेषणात्मक परीक्षण विधियों का सत्यापन नहीं कराया था।

    • फॉर्म का विजिलेंस सिस्टम नहीं मिला, जिसमें दवाओं के दुष्प्रभाव का आकलन किया जाता है।

    • क्वालिटी एश्योरेंस विभाग कंपनी में नहीं था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.