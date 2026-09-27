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कसारा में तीसरी रेल लाइन का काम: भोपाल मंडल की 24 ट्रेनें डायवर्ट, 14 से 17 अक्टूबर तक बदलेगा रूट

कसारा स्टेशन पर आसनगांव-कसारा तीसरी रेल लाइन परियोजना के चलते भोपाल मंडल से गुजरने वाली 24 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं।

By anjali tomarEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 08:02:27 PM (IST)Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 08:02:27 PM (IST)
कसारा में तीसरी रेल लाइन का काम: भोपाल मंडल की 24 ट्रेनें डायवर्ट, 14 से 17 अक्टूबर तक बदलेगा रूट
प्रतीकात्मक फोटो।

HighLights

  1. कसारा स्टेशन पर आसनगांव-कसारा तीसरी रेल लाइन परियोजना का काम
  2. भोपाल मंडल से गुजरने वाली 24 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं
  3. 14 से 17 अक्टूबर के बीच यात्रा से पहले जांचें परिवर्तित मार्ग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के कसारा स्टेशन पर आसनगांव-कसारा तीसरी रेल लाइन परियोजना के तहत कल्याण-इगतपुरी रेलखंड पर रेल यातायात एवं विद्युत ब्लाक लिया जा रहा है।

इसके चलते अक्टूबर में अलग-अलग तिथियों पर भोपाल मंडल होकर गुजरने वाली 24 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं।

- 14 अक्टूबर को ट्रेन 12598 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर और 11043 दादर-बलिया एक्सप्रेस कल्याण-करजत-पुणे-मनमाड़ होकर चलेगी।

- 15 अक्टूबर को ट्रेन 15660 अगरतला-एलटीटी एक्सप्रेस मनमाड़-पुणे-लोनावला-कल्याण होकर जाएगी।

कई ट्रेनों के रूट बदले

- 16 अक्टूबर को 12533 पुष्पक एक्सप्रेस जलगांव-नंदुरबार-वसई रोड-ठाणे होकर चलेगी। इसी दिन 15018, 12172, 22537, 12617, 12166, 11058, 12335 और 20436 समेत कई ट्रेनों के मार्ग भी बदले रहेंगे। ट्रेन 02198 जबलपुर-कोयंबटूर स्पेशल जलगांव-नंदुरबार-वसई रोड-पनवेल होकर चलेगी।

- 17 अक्टूबर को 15066, 13202, 22221, 12137, 22121, 11071, 11047, 12107, 12546 और 20435 सहित अन्य ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित रहेगा। इनमें कुछ ट्रेनें ठाणे-वसई रोड-नंदुरबार-जलगांव तथा कुछ कल्याण-करजत-पुणे-मनमाड़ होकर संचालित होंगी।