सिंहस्थ-2028 से पहले निर्मल होगी शिप्रा, उज्जैन में 165 करोड़ से लगेगा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, नदी में नहीं मिलेगा सीवेज

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सिंहस्थ-2028 से पहले शिप्रा का जल निर्मल किया जाएगा। नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने और उद्योगों को पानी की निरंतर सप्लाई के लिए शहर के गंदे पानी (वेस्टवाटर) को आधुनिक तकनीक से उपचारित कर उपयोग में लाने के लिए 165 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

इसमें सुरासा स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के पानी को एडवांस्ड टर्शियरी ट्रीटमेंट तकनीक से रीसाइकिल कर उद्योगों को दिया जाएगा। इससे जहां उद्योगों को पानी की आवश्यकता की पूर्ति होगी, वहीं शिप्रा में गंदा पानी मिलना बंद हो जाएगा। इस परियोजना के लिए राशि की व्यवस्था बैंक लोन और बांड से होगी।