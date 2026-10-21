MP का नया सरकारी जेट भोपाल उतरा: वॉइस-कंट्रोल केबिन से लैस, 45 दिन की प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद भरेगा उड़ान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पांच साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार का नया स्टेट जेट प्लेन आ गया है। मंगलवार को दशहरा के दिन नया शासकीय विमान बाम्बार्डियर चैलेंजर 3500 टोरंटो (कनाडा) से लंबी दूरी तय कर भोपाल के स्टेट हैंगर पहुंच गया है।

हालांकि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अन्य वीआईपी इसमें उड़ान नहीं भर सकेंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से अनिवार्य मंजूरियां, भारतीय पंजीयन, तकनीकी परीक्षण और कस्टम्स क्लियरेंस जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में करीब 45 दिन का समय और लगेगा।

कनाडा की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी बाम्बार्डियर का यह चैलेंजर 3500 एक मिड-साइज लग्जरी बिजनेस जेट है। इस विमान की कई अनोखी खूबियां हैं जो इसे बेहद खास बनाती हैं।

वायस-कंट्रोल केबिन

केबिन के भीतर की लाइट, इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम और इनडोर तापमान को यात्री अपनी आवाज (कमांड) से नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें यात्रियों के बेहद आराम के लिए विशेष पेटेंटेड 'नुआज' सीटें, वायरलेस चार्जिंग पैड और बड़ी 24 इंच की 4के स्क्रीन दी गई है। यह जेट बिना रुके 6,297 किलोमीटर तक की नान-स्टाप हवाई यात्रा कर सकता है।

कम होगा उड़ान का खर्च