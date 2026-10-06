भोपाल में बनेगा प्रदेश का पहला डॉग शेल्टर होम, एक साथ 1000 आवारा कुत्तों को मिलेगा स्थायी ठिकाना

अनुज मैना, नवदुनिया, भोपाल। शहर की सड़कों पर झुंड में घूमते श्वान, हादसों में घायल होने वाले आवारा कुत्ते और बीमार पशुओं को लेकर नगर निगम की व्यवस्था अब तक ज्यादातर अस्थायी रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नगर निगम कालापानी क्षेत्र में प्रदेश का पहला डॉग शेल्टर होम बनाने जा रहा है जो शहर के आवारा कुत्तों के लिए बड़ा स्थायी ठिकाना बनेगा।

एक साथ 1000 कुत्तों को रखने की क्षमता करीब 2.04 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित इस शेल्टर में एक साथ 1000 कुत्तों को रखने की क्षमता होगी। नगर निगम की योजना में परिसर को 10 अलग-अलग केनेल ब्लॉक में बांटा गया है, ताकि बड़ी संख्या में कुत्तों को एक ही जगह रखने के बजाय अलग-अलग समूहों में रखा जा सके। खास बात यह है कि शेल्टर को केवल रहने की जगह के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा, बल्कि इसमें बीमार और निगरानी की जरूरत वाले कुत्तों को सामान्य केनेल से अलग रखने के लिए क्वारंटाइन सुविधा भी होगी।