MP Ayush Counselling: 14 अक्टूबर से आयुष काउंसलिंग का तीसरा चरण; BAMS-BHMS में एडमिशन का शेड्यूल जारी
मध्यप्रदेश के आयुष कॉलेजों में BAMS, BHMS, BUMS और BNYS पाठ्यक्रमों की रिक्त राज्य कोटा सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 14 अक्टूबर से 6 नवंबर ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 11:38:06 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 11:38:06 AM (IST)
प्रतीकात्मक, एआई से तैयार फोटो।
HighLights
- 14 अक्टूबर से शुरू होगा तीसरे चरण का पंजीयन
- खाली सीटों और मेरिट सूची का प्रकाशन 21 अक्टूबर को होगा
- 4 से 6 नवंबर तक कॉलेज में लेना होगा प्रवेश
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के आयुष कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों (BAMS, BHMS, BUMS एवं BNYS) में प्रवेश की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। संचालनालय आयुष, मध्य प्रदेश ने राज्य कोटा की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के तृतीय चरण का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया है।
तीसरे चरण की यह काउंसलिंग प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर 2026 तक संचालित की जाएगी।
तृतीय चरण की प्रमुख डेटलाइन
ऑनलाइन पंजीयन : 14 से 16 अक्टूबर 2026
रिक्त सीटों एवं मेरिट सूची का प्रकाशन: 21 अक्टूबर 2026
च्वॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग: 28 से 30 अक्टूबर 2026
सीट आवंटन : 3 नवंबर 2026
महाविद्यालय में प्रवेश : 4 से 6 नवंबर 2026
विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
आयुष विभाग के अनुसार, नीट यूजी उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में पंजीयन कराने से चूक गए थे या जिन्हें अब तक सीट आवंटित नहीं हुई है, वे 14 से 16 अक्टूबर के बीच पोर्टल पर नया पंजीयन करा सकते हैं।
सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को संबंधित आवंटन पत्र के साथ 4 से 6 नवंबर के बीच आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना और प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा।