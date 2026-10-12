MP Ayush Counselling: 14 अक्टूबर से आयुष काउंसलिंग का तीसरा चरण; BAMS-BHMS में एडमिशन का शेड्यूल जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के आयुष कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों (BAMS, BHMS, BUMS एवं BNYS) में प्रवेश की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। संचालनालय आयुष, मध्य प्रदेश ने राज्य कोटा की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के तृतीय चरण का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया है।

तीसरे चरण की यह काउंसलिंग प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर 2026 तक संचालित की जाएगी।

तृतीय चरण की प्रमुख डेटलाइन

ऑनलाइन पंजीयन : 14 से 16 अक्टूबर 2026

रिक्त सीटों एवं मेरिट सूची का प्रकाशन: 21 अक्टूबर 2026

च्वॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग: 28 से 30 अक्टूबर 2026

सीट आवंटन : 3 नवंबर 2026

महाविद्यालय में प्रवेश : 4 से 6 नवंबर 2026

विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश