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लाड़ली बहनों का खत्म हुआ इंतजार... इस दिन जारी होगी 41वीं किस्त, 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में पहुंचेंगे 1500-1500 रुपये

Ladli Bahna Yojana 41st Installment: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 14 अक्तूबर का दिन बेहद खास रहने वाला है। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 04:46:56 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 04:46:56 PM (IST)
लाड़ली बहनों का खत्म हुआ इंतजार... इस दिन जारी होगी 41वीं किस्त, 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में पहुंचेंगे 1500-1500 रुपये
नवरात्रि पर लाड़ली बहनों को सीएम यादव की सौगात।

HighLights

  1. नवरात्रि पर लाड़ली बहनों को सीएम यादव की सौगात
  2. 14 अक्तूबर को खातों में पहुंचेंगे 1500-1500 रुपये
  3. ऑनलाइन चेक करें लाड़ली बहना योजना का स्टेटस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 14 अक्तूबर का दिन बेहद खास रहने वाला है। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी करेंगे।

जानकारी के अनुसार उमरिया जिले के ग्राम गुरुवाही में आयोजित विशेष राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के जरिए करीब 1.25 करोड़ पात्र लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 1500-1500 रुपये की राशि सीधे अंतरित की जाएगी।

जून 2023 से अब तक का सफर और योजना का ढांचा

लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में की गई थी, जब पहली किस्त महिलाओं के खातों में भेजी गई थी। सितंबर 2026 तक योजना की कुल 40 किस्तें सफलतापूर्वक वितरित की जा चुकी हैं और अब 14 अक्तूबर को 41वीं किस्त दी जा रही है।

इस योजना के तहत सामान्य पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्र महिलाओं को नियमों के तहत 900 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।

यह राशि केवल आधार से लिंक और डीबीटी (DBT) सक्रिय बैंक खातों में ही जमा होती है। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2023, 2024, 2025 और 2026 में रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को 250-250 रुपये का विशेष उपहार भी चार बार दिया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने योजना मद में 23,882.81 करोड़ रुपये का भव्य बजट आवंटित किया है।


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आधिकारिक पोर्टल से घर बैठे ऐसे जांचें भुगतान का स्टेटस

यदि आप योजना की 41वीं किस्त जारी होने से पहले अपने भुगतान और खाते की स्थिति देखना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर स्टेटस चेक कर सकती हैं:

  • सबसे पहले लाड़ली बहना योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल (https://cmladlibahna.mp.gov.in/) पर जाएं।

  • होमपेज पर दिखाई दे रहे 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' विकल्प का चयन करें।

  • अब अपना पंजीयन क्रमांक (रजिस्ट्रेशन नंबर) या 9 अंकों की समग्र आईडी दर्ज करें।

  • पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) को भरकर सबमिट करें।

  • प्रक्रिया पूरी होते ही आपके आवेदन और खाते की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर आ जाएगी।