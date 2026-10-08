भोपाल के डोंगरगांव के सरकारी स्कूल में चोरी, ताले तोड़कर बच्चों की टेबल-कुर्सी और टाटपट्टियां तक ले गए चोर

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नजीराबाद थाना क्षेत्र के डोंगरगांव स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात चोर ने स्कूल के कमरों के ताले तोड़कर सामान चोरी कर लिया। चोर स्कूल में रखी छात्रों की कुर्सी-बैंच, डेस्क और टाटपट्टियां तक ले गया। सुबह स्कूल स्टाफ पहुंचा तो कमरों के ताले टूटे मिले और सामान गायब था।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर नजीराबाद थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी शाहनवाज खान ने बताया कि स्कूल में चोरी के मामले में संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ कर चोरी गए सामान और वारदात में शामिल अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।