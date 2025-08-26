मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal के कैफे में छापा पड़ते ही मचा हड़कंप, चलता मिला अवैध धंधा, नजारा ऐसा कि दंग रह गई पुलिस

    MP Crime: पुलिस के अनुसार टी वार्ड क्षेत्र में स्थित वीआईपी कैफे में अवैध रूप से शराब बेचने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने देर रात को छापामार कार्रवाई की। पुलिस दल पहुंचते ही कैफे में अफरातफरी मच गई। शराब पी रहे कई युवा टेबल छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने कैफे में रखी 125 लीटर शराब बरामद की है।

    By dilip mangtani
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 10:45:05 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 10:45:05 PM (IST)
    Bhopal के कैफे में छापा पड़ते ही मचा हड़कंप, चलता मिला अवैध धंधा, नजारा ऐसा कि दंग रह गई पुलिस
    Bhopal में पुलिस ने कैफे में मारा छापा। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. पुलिस ने देर रात की छापामार कार्रवाई
    2. छापे में सवा लाख कीमत की शराब जब्त
    3. पुलिस हुक्का लाउंज की भी करेगी जांच

    नईदुनिया प्रतिनिधि, संत हिरदाराम नगर। बैरागढ़ के अंतिम छोर पर स्थित एक कैफे एवं हुक्का लाउंज में अवैध रूप से शराब बेचने की खबर मिलने पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। कैफे संचालक को पुलिस आने की भनक लग गई। वह गायब हो गया। पुलिस ने मैनेजर पर कार्रवाई की है।

    पुलिस ने की छापामार कार्रवाई

    पुलिस के अनुसार टी वार्ड क्षेत्र में स्थित वीआईपी कैफे में अवैध रूप से शराब बेचने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने देर रात को छापामार कार्रवाई की। पुलिस दल पहुंचते ही कैफे में अफरातफरी मच गई। शराब पी रहे कई युवा टेबल छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने कैफे में रखी 125 लीटर शराब बरामद की है।

    जब्त शराब की कीमत सवा लाख रुपये

    पुलिस के अनुसार इसकी कीमत लगभग सवा लाख रुपये है। कैफे में हुक्का भी सर्वे होने की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस कैफे संचालक की तलाश कर रही है। मैनेजर कमलेश केसवानी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देर रात तक गदर, पुलिस को नहीं खबर बैरागढ़ के आवासीय इलाकों में देर रात तक खान पान के ठेले एवं दुकानें खुली रहती हैं। यहां असामाजिक तत्व खड़े रहते हैं। हाल ही में हिंदू संगठनों से जुड़े हीरो हिंदू का बैग छीनकर लुटेरे भाग निकले।

    यह भी पढ़ें- MP Crime: 9 साल की मासूम के साथ भोपाल में दरिंदगी, टीवी दिखाने के बहाने युवक ने किया दुष्कर्म

    पुलिस गिरफ्त से बाहर है आरोपी

    आरोपित अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। नागरिकों का कहना है कि आवासीय इलाकों में पुलिस की गश्त एवं चार्ली वाहन नजर नहीं आते। थाना प्रभारी अशोक गौतम का कहना है कि अवैध शराब बेचने वालों एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.