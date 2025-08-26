Bhopal के कैफे में छापा पड़ते ही मचा हड़कंप, चलता मिला अवैध धंधा, नजारा ऐसा कि दंग रह गई पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, संत हिरदाराम नगर। बैरागढ़ के अंतिम छोर पर स्थित एक कैफे एवं हुक्का लाउंज में अवैध रूप से शराब बेचने की खबर मिलने पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। कैफे संचालक को पुलिस आने की भनक लग गई। वह गायब हो गया। पुलिस ने मैनेजर पर कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार टी वार्ड क्षेत्र में स्थित वीआईपी कैफे में अवैध रूप से शराब बेचने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने देर रात को छापामार कार्रवाई की। पुलिस दल पहुंचते ही कैफे में अफरातफरी मच गई। शराब पी रहे कई युवा टेबल छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने कैफे में रखी 125 लीटर शराब बरामद की है।

जब्त शराब की कीमत सवा लाख रुपये

पुलिस के अनुसार इसकी कीमत लगभग सवा लाख रुपये है। कैफे में हुक्का भी सर्वे होने की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस कैफे संचालक की तलाश कर रही है। मैनेजर कमलेश केसवानी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देर रात तक गदर, पुलिस को नहीं खबर बैरागढ़ के आवासीय इलाकों में देर रात तक खान पान के ठेले एवं दुकानें खुली रहती हैं। यहां असामाजिक तत्व खड़े रहते हैं। हाल ही में हिंदू संगठनों से जुड़े हीरो हिंदू का बैग छीनकर लुटेरे भाग निकले।

पुलिस गिरफ्त से बाहर है आरोपी

आरोपित अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। नागरिकों का कहना है कि आवासीय इलाकों में पुलिस की गश्त एवं चार्ली वाहन नजर नहीं आते। थाना प्रभारी अशोक गौतम का कहना है कि अवैध शराब बेचने वालों एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।