एमपी में अब दीवाली पर नहीं होगा बिजली संकट, 45 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों ने टाला आंदोलन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के 45 हजार बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने दीपावली पर 7 और 8 नवंबर को प्रस्तावित काम बंद आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। ऊर्जा सचिव के साथ सकारात्मक चर्चा और बिजली कंपनियों के प्रशासन से मांगों के निराकरण को लेकर बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया।

मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव, महामंत्री दिनेश सिसोदिया और जनता यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र भदौरिया ने इसकी घोषणा की।

34 सूत्रीय मांगों पर बातचीत के बाद आंदोलन स्थगित

भार्गव के अनुसार, मध्य क्षेत्र बिजली प्रशासन से भोपाल और पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रशासन से जबलपुर में 34 सूत्रीय मांगों पर चर्चा हो चुकी है। शेष चार बिजली कंपनियों के साथ दीपावली के बाद बातचीत प्रस्तावित है। आंदोलन स्थगित होने के बाद कर्मचारी दीपावली पर भी बिजली व्यवस्था के संचालन, संधारण और रखरखाव में योगदान देंगे।