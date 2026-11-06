एमपी में पानी सप्लाई और सीवरेज कार्यों को मिलेगी गति, MPUDC ने जारी किए 50.73 करोड़

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी (एमपीयूडीसी) द्वारा नवंबर माह में विभिन्न विकास परियोजनाओं के अंतर्गत ठेकेदारों एवं संबंधित एजेंसियों को कुल 50 करोड़ 73 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। इससे प्रदेश में संचालित जल प्रदाय, सीवरेज एवं अन्य नगरीय अधोसंरचना परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलेगी।

एमडी संकेत भोंडवे ने दी जानकारी कंपनी के प्रबंध संचालक एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि परियोजनाओं की प्रगति के साथ समय पर भुगतान सुनिश्चित करना कंपनी की प्राथमिकता है। इसी दिशा में नवंबर माह में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देयकों का भुगतान किया गया है।