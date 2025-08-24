एक माह बाद मिलीं मधुसूदनगढ़ से लापता तीन युवतियां, प्रेम प्रसंग और पारिवारिक दबाव से घर छोड़ा था

मेरी खबरें
    मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र से एक माह पहले रहस्यमय ढंग से लापता हुईं तीन युवतियां आखिरकार इंदौर और खंडवा में मिल गईं। पुलिस की पूछताछ में मामला प्रेम प्रसंग, पारिवारिक दबाव और नासमझी का निकला। तीनों युवतियों ने इन्हीं कारणों से घर छोड़ने का फैसला किया था।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 01:57:53 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 01:57:53 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र से एक माह पहले रहस्यमय ढंग से लापता हुईं तीन युवतियां आखिरकार इंदौर और खंडवा में मिल गईं। पुलिस की पूछताछ में मामला प्रेम प्रसंग, पारिवारिक दबाव और नासमझी का निकला। तीनों युवतियों ने इन्हीं कारणों से घर छोड़ने का फैसला किया था।

    बीस जुलाई को तीनों युवतियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इनमें एक की उम्र 20 वर्ष और दो की 21 वर्ष है। उसी दिन सोनखेड़ी गांव का संदीप सौंधिया भी गायब हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में तीनों युवतियां संदीप के साथ बाइक पर जाती दिखीं, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

    पूछताछ में एक युवती ने बताया कि उसका संदीप से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बड़ी बहन को इसकी जानकारी मिली और उसने परिवार को बताने की धमकी दी। इसी डर से युवती ने सहेली के साथ घर छोड़ने का फैसला किया। तीसरी सहेली भी इसलिए साथ हो गई, क्योंकि उसे भय था कि दोनों के भागने पर उससे पूछताछ होगी।

    सभी पहले बाइक से इंदौर पहुंचे और संदीप के दोस्त आशीष के रूम पर रुके। इसके बाद उज्जैन, ओंकारेश्वर, खंडवा होते हुए सूरत पहुंचे, जहां नौकरी तलाशने की कोशिश की लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के अभाव में काम नहीं मिला। वापस खंडवा लौटने पर तीनों ने एक होटल में काम शुरू किया।

    इस तरह पुलिस ने किया गिरफ्तार

    इसी बीच संदीप घर की चिंता में इंदौर चला गया। उसकी गैरमौजूदगी में दोनों सहेलियां बुर्का पहनकर इंदौर में आशीष के रूम पर पहुंचीं, जहां पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में खंडवा से तीसरी युवती भी बरामद कर ली गई। फिलहाल सभी को एसडीएम के समक्ष पेश कर दिया गया है।

