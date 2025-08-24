एक माह बाद मिलीं मधुसूदनगढ़ से लापता तीन युवतियां, प्रेम प्रसंग और पारिवारिक दबाव से घर छोड़ा था

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र से एक माह पहले रहस्यमय ढंग से लापता हुईं तीन युवतियां आखिरकार इंदौर और खंडवा में मिल गईं। पुलिस की पूछताछ में मामला प्रेम प्रसंग, पारिवारिक दबाव और नासमझी का निकला। तीनों युवतियों ने इन्हीं कारणों से घर छोड़ने का फैसला किया था।

बीस जुलाई को तीनों युवतियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इनमें एक की उम्र 20 वर्ष और दो की 21 वर्ष है। उसी दिन सोनखेड़ी गांव का संदीप सौंधिया भी गायब हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में तीनों युवतियां संदीप के साथ बाइक पर जाती दिखीं, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।