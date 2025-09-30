मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indian Railways: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा टिकट बुकिंग का नियम, अब करना होगा ये काम

    Indian Railways News: रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कम्प्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों पर टिकट बुकिंग की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 10 मिनट तक अधिकृत एजेंटों पर पहले से लागू रोक भी जारी रहेगी। यानी एजेंट पहले दिन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में शुरुआती समय में शामिल नहीं हो पाएंगे।

    By vikas verma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 07:09:10 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 07:14:23 PM (IST)
    Indian Railways: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा टिकट बुकिंग का नियम, अब करना होगा ये काम
    Indian Railways: 1 अक्टूबर से बदल गया टिकट बुकिंग का नियम।

    HighLights

    1. 1 अक्टूबर से बदलने गया है ये नियम
    2. पीआरएस काउंटरों की व्यवस्था यथावत
    3. टिकट एजेंटों पर रोक रहेगी बरकरार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आम रेल यात्रियों को आरक्षित टिकट आसानी से उपलब्ध कराने और दलालों द्वारा हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। अब 1 अक्टूबर से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ता ही IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से आरक्षित टिकट बुक कर पाएंगे। इस व्यवस्था से आम जनता को शुरुआती समय में कन्फर्म टिकट मिलने की सुविधा सुनिश्चित होगी।

    एजेंटों पर रोक बरकरार

    रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कम्प्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों पर टिकट बुकिंग की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 10 मिनट तक अधिकृत एजेंटों पर पहले से लागू रोक भी जारी रहेगी। यानी एजेंट पहले दिन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में शुरुआती समय में शामिल नहीं हो पाएंगे।

    यह भी पढ़ें- GST टीम की बड़ी कार्रवाई... बुरहानपुर में गुटखा व्यापारी की दो फर्मों में पकड़ी चोरी, जमा कराए 66 लाख

    आम उपयोगकर्ताओं के हित में यह पहल

    भोपाल मंडल के पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया कि रेलवे की यह पहल आम उपयोगकर्ताओं के हित में है। इससे टिकट खरीदने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और बिचौलियों या बेईमान पर रोक लगेगी। यात्रियों भी IRCTC आईडी को आधार से प्रमाणित कर लें, ताकि उन्हें इस सुविधा का लाभ आसानी से मिल सके।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.