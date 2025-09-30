GST टीम की बड़ी कार्रवाई... बुरहानपुर में गुटखा व्यापारी की दो फर्मों में पकड़ी चोरी, जमा कराए 66 लाख

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जीएसटी विभाग की टीम ने शहर के दो गुटखा व्यापारियों के यहां छापेमारी कर लाखों की जीएसटी चोरी पकड़ी है। प्रारंभिक जांच के बाद व्यापारियों से जीएसटी और जुर्माने के रूप में 66 लाख रुपये जमा कराए गए हैं। दस्तावेजों की छानबीन के बाद जीएसटी चोरी की राशि और बढ़ने का अनुमान है। जिन फर्मों पर छापेमारी की गई है, उनमें अजय वासवानी की गणेश एजेंसी और गुरुनानक ट्रेडर्स शामिल हैं। गणेश एजेंसी के दर्यापुर स्थित गोदाम और गुरुनानक ट्रेडर्स के नगर निगम कार्यालय के पास स्थित गोदाम को सील कर दिया गया है।

25 से ज्यादा अधिकारियों की 6 टीमों ने की कार्रवाई जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त यूसुफ खान ने बताया कि 24 सितंबर को की गई छापेमारी में खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर के 25 से ज्यादा अधिकारी शामिल थे। ज्वाइंट कमिश्नर रजनीश पटेल के नेतृत्व में अधिकारियों को छह टीमों में बांटा गया था। इन टीमों ने दोनों फर्मों के गोदामों और बस स्टैंड स्थित दुकानों में छानबीन की थी। जिसमें बड़ी मात्रा में बिना बिल का गुटखा भी पाया गया था। दो दिन की जांच के बाद गुरुनानक ट्रेडस से 13 लाख और गणेश एजेंसी से 53 लाख रुपये जमा कराए गए हैं।