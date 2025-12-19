मेरी खबरें
    राज्यसभा में उठा अधूरे हाईवे पर टोल वसूली का मुद्दा, दिग्विजय सिंह ने नितिन गडकरी से कहा- आपकी फटकार का असर नहीं हुआ

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 02:05:44 PM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 02:05:44 PM (IST)
    1. संसद तक पहुंचा अधूरे हाईवे पर टोल वसूली का मुद्दा
    2. राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई
    3. टोल पर नितिन गडकरी की फटकार का असर नहीं दिखा

    डिजिटल डेस्क। भोपाल-बैतूल नेशनल हाईवे (NH-46) पर हो रही टोल वसूली का मुद्दा अब राज्यसभा तक पहुंच चुका है, जहां शीतकालीन सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को सीधे संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताई।

    दिग्विजय सिंह ने सदन में बताया कि भोपाल से बैतूल के बीच का हाईवे अभी भी कई स्थानों पर अधूरा है। सड़क की स्थिति खराब है, कई जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों से पूरा टोल वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधूरे काम पर टोल वसूलना जनता के साथ सरासर अन्याय है।


    यह मुद्दा खासतौर पर शाहपुर के पास स्थित कुंडी टोल प्लाजा से जुड़ा हुआ है। बैतूल से इटारसी तक हाईवे को देखें तो कई हिस्सों में गड्डे, अधूरा डामरीकरण और निर्माण कार्य की वजह से वाहन चालकों को भारी दिक्कतें होती हैं। यात्री और स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं कि सड़क पर सांकेतिक बोर्ड, लाइट और सर्विस रोड की व्यवस्था नहीं है।

    गडकरी की फटकार का असर नहीं

    राज्यसभा सांसद ने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हुए कहा कि खुद नितिन गडकरी ने इस हाईवे की बदहाली को लेकर पूर्व में संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा, "मंत्री जी, आपने खुद अफसरों को डांटा था, लेकिन आपके निर्देशों के बावजूद धरातल पर कुछ नहीं बदला। वसूली आज भी जारी है और काम अब भी लटका हुआ है।"

    बता दें कि बैतूल-भोपाल मार्ग मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। दिग्विजय सिंह ने तर्क दिया कि जब तक सड़क पूरी तरह सुरक्षित और सुगम नहीं हो जाती, तब तक टोल लेना नैतिक और कानूनी रूप से गलत है। उन्होंने मांग की कि जब तक निर्माण कार्य 100% पूरा नहीं हो जाता, तब तक टोल वसूली तुरंत रोकी जाए।

