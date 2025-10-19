घर के सामने से निकल रहे ट्रैक्टर का रास्ता रोका, महिलाओं ने किया विरोध तो कर दी पिटाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार स्थित कजलीखेड़ा में एक महिला ने घर के सामने से निकल रहे ट्रैक्टर का रास्ता रोक लिया और दूसरी गली से ट्रैक्टर ले जाने को कहा, वहीं जब ट्रैक्टर सवार महिलाओं ने इसका विरोध किया तो उस महिला ने उनकी पिटाई कर दी। साथ ही अपने परिचित पुलिसकर्मी को फोन कर बुलाया और उन पर ही कार्रवाई का दबाव बनाने लगी।

घर के सामने से गुजरना दूभर महिला की गुंडागर्दी से परेशान पीड़ित पक्ष गांव के अन्य लोगों के साथ ट्रैक्टर पर थाने पहुंचा और प्रदर्शन करते हुए महिला के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं ग्रामीणों ने कहा कि पुलिसकर्मी अखिलेश शर्मा महिला को संरक्षण दिए है, जिसके चलते उसने ग्रामीणों का घर के सामने से गुजरना दूभर कर दिया है। पीड़ित महिला छोटी बाई बंजारा की शिकायत पर कजलीखेड़ा चौकी में एनसीआर की कार्रवाई की गई है।