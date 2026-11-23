नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छोला मंदिर इलाके में ट्रैक्टर ट्राली रिवर्स करते समय छह साल की बच्ची चपेट में आ गई। पहिए ऊपर से गुजरने पर उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया है।

रिवर्स करते समय बच्ची आई चपेट में छोला मंदिर थाना प्रभारी सरस्वती तिवारी के मुताबिक, अनामिका कार पिता महेश कार यहां तेज गोल्डन परिसर में परिवार के साथ रहती थी। महेश इस निर्माणाधीन भवन में काम करते हैं। शनिवार सुबह ट्रैक्टर ट्राली रेत डालने के लिए आई थी। रेत डालने के बाद चालक ट्रैक्टर ट्राली रिवर्स कर रहा था, तभी पास खेल रही अनामिका उसकी चपेट में आ गई।