    भोपाल में बी-फार्मा छात्रा ने की खुदकुशी: फंदे पर झूलने से पहले ब्वॉयफ्रेंड को किया था वीडियो कॉल!

    मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली 24 वर्षीय बी-फार्मा छात ...और पढ़ें

    By Brijendra RishishwarEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 03:36:00 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 03:36:06 AM (IST)
    भोपाल में बी-फार्मा छात्रा ने की खुदकुशी: फंदे पर झूलने से पहले ब्वॉयफ्रेंड को किया था वीडियो कॉल!
    भोपाल के शारदा नगर में रहने वाली बी-फार्मा छात्रा ने फांसी लगा ली। (AI Generated Image)

    HighLights

    1. पुराने दोस्त द्वारा परेशान और धमकी देने का मामला
    2. आत्महत्या से पहले वीडियो कॉल करने की पुलिस को आशंका
    3. कमरे से सुसाइड नोट नहीं मिला, मोबाइल जांच के लिए भेजा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: अयोध्या नगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शारदा नगर में एक छात्रा की मौत ने सनसनी फैला दी है। छिंदवाड़ा की रहने वाली अरुणा परतेती ने बुधवार दोपहर अपने कमरे में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। अरुणा निजी कॉलेज से बी-फार्मा की पढ़ाई कर रही थी और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जहांगीराबाद के एक अस्पताल में नाइट शिफ्ट में काम भी करती थी।

    परिजनों को दी थी धमकी की जानकारी

    पुलिस जांच में सामने आया है कि अरुणा पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। उसने मंगलवार शाम अपनी बड़ी बहन को फोन कर बताया था कि बैतूल में रहने वाला उसका एक पुराना दोस्त उसे लगातार फोन कर परेशान कर रहा है। वह उसे धमकियां दे रहा था क्योंकि उसे अरुणा की किसी नए मित्र से बातचीत होने की जानकारी मिल गई थी। बहन को फोन पर अरुणा ने अपने डर और विवाद के बारे में विस्तार से बताया था।


    वीडियो कॉल का संदेह और मोबाइल जब्त

    घटनास्थल का निरीक्षण करने पर पुलिस को कुछ चौंकाने वाले साक्ष्य मिले हैं। अरुणा का मोबाइल फोन बिस्तर पर कंबल के सहारे इस तरह रखा गया था जैसे कि वह सामने वाले को कुछ दिखाना चाह रही हो। पुलिस का अनुमान है कि फांसी लगाने से ठीक पहले अरुणा ने अपने प्रेमी या उस पुराने दोस्त को वीडियो कॉल किया था और उसे लाइव सुसाइड दिखाया होगा। हालांकि, मोबाइल में पैटर्न लॉक होने के कारण पुलिस अभी तक डेटा एक्सेस नहीं कर पाई है। मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।

    सहकर्मियों और पड़ोसियों ने दी सूचना

    बुधवार दोपहर जब नीचे के कमरों में रहने वाली अन्य छात्राओं ने अरुणा को फंदे से लटका देखा, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। गुरुवार को छिंदवाड़ा से आए पिता राम प्रकाश परतेती और अन्य परिजनों को शव सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए अरुणा के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रही है।

