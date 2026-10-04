भोपाल के करोंद चौराहे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने दिव्यांग मजदूर को रौंदा, कान कटा और हाथ टूटा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। करोंद चौराहे पर हनुमान मंदिर के सामने शनिवार शाम तेज रफ्तार कांक्रीट ट्रक ने पैदल जा रहे दिव्यांग मजदूर को टक्कर मार दी। हादसे में उसका दायां कान पूरी तरह कट गया, जबकि दायां हाथ टूट गया। गंभीर हालत में उसे हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया है। घायल की एक आंख से पहले से दृष्टि नहीं है।

पुलिस के अनुसार हादसा शाम करीब सात बजे हुआ। विदिशा जिले के सिरोंज निवासी रामसिंह अहिरवार करोंद चौराहे पर पैदल जा रहा था। इसी दौरान भानपुर की ओर से जेल रोड की तरफ जा रहे कांक्रीट ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रामसिंह सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।