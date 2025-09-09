मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal VIP Road पर भीषण हादसा... कार कंटेनर से टकराई, एयरबैग खुलने के बाद भी नहीं बची जान

    वीआईपी रोड पर सोमवार सुबह तेज रफ्तार में जा रही कार आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के सभी एयरबैग खुल गए, लेकिन चालक की जान नहीं बच सकी। हादसे के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह सड़क पर बिखर गया।

    By prashant vyas
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 05:31:33 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 05:31:33 AM (IST)
    Bhopal VIP Road पर भीषण हादसा... कार कंटेनर से टकराई, एयरबैग खुलने के बाद भी नहीं बची जान
    Bhopal VIP Road पर भीषण हादसा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वीआईपी रोड पर सोमवार सुबह तेज रफ्तार में जा रही कार आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के सभी एयरबैग खुल गए, लेकिन चालक की जान नहीं बच सकी। हादसे के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह सड़क पर बिखर गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कंटेनर चालक ने अचानक रफ्तार कम कर ली थी, जिसके चलते हादसा हुआ। वहीं, वाहनों पर दिख रहे टक्कर के निशानों को देखते हुए ओवरटेक के कारण दुर्घटना होने की भी शंका जताई जा रही है। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। कोहेफिजा पुलिस ने केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

    दोस्तों से मिलकर घर लौट रहा था

    थाना प्रभारी कृष्णगोपाल शुक्ल ने बताया कि मृतक की पहचान 30 वर्षीय शांतनु अग्निहोत्री निवासी दानिश कुंज, कोलार के रूप में हुई है। शांतनु हाल ही में विदेश से पढ़ाई कर भारत लौटा था और अपना कारोबार शुरू करना चाहता था। रविवार को वह दोस्तों से मिलने एयरपोर्ट रोड गया था और सोमवार सुबह लौटते समय वीआईपी रोड स्थित सेल्फी प्वाइंट के पास हादसा हुआ।

    घटना के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर लिया है, हालांकि कंटेनर मालिक की जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है।

    न्यूजीलैंड से पढ़ाई करके लौटा था शांतनु

    स्वजनों के अनुसार शांतनु ने न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया था। पिछले साल सितंबर में ही वह भोपाल लौटा था और परिवार के साथ रहने का फैसला किया था। शांतनु भारत में रहकर गार्डनिंग से जुड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहता था। मृतक के पिता संजीव अग्निहोत्री सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.