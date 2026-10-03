दीवाली-छठ पर कैसे जाएं घर? भोपाल से UP-दिल्ली और मुंबई की ट्रेनें हाउसफुल, जानिए किन ट्रेनों में अब भी बची हुई हैं सीटें

डिजिटल डेस्क, भोपाल। त्योहारों के मौसम में यदि आप भी दीवाली और छठ पूजा पर ट्रेन से घर जाने की योजना बना रहे हैं, तो तुरंत अपनी टिकट बुक करा लें। अंतिम समय का इंतजार करना आपकी यात्रा बिगाड़ सकता है। इस साल 8 नवंबर को दीपावली और 15 नवंबर को छठ महापर्व मनाया जाएगा।

भोपाल रेल मंडल से दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश (विशेषकर लखनऊ-कानपुर) की ओर जाने वाली अधिकांश प्रमुख गाड़ियों में 5 नवंबर से ही लंबी वेटिंग लिस्ट दर्ज की जा रही है। कई ट्रेनों में सीटें खत्म होने के कारण 'रिग्रेट' की स्थिति बन गई है। हालांकि, यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि दिवाली के दिन कुछ ट्रेनों में जगह खाली है। इसके अलावा राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम और सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों में भी टिकट उपलब्ध हैं।