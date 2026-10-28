भोपाल से मालवा तक 11-11 घंटे लेट चल रहीं ट्रेनें, खाने और पानी के लिए भटकने को मजबूर हो रहे यात्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेलवे में ट्रेनों की लेटलतीफी यात्रियों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कोई ट्रेन छह से सात घंटे देरी से चल रही है, तो किसी की देरी 11 घंटे से अधिक हो रही है। इससे यात्रियों की कनेक्टिंग ट्रेन छूटने का खतरा बढ़ रहा है। वहीं, नौकरीपेशा लोगों को कार्यालय पहुंचने और अन्य जरूरी काम समय पर निपटाने में परेशानी हो रही है।

बीना यार्ड में चल रहे कार्य के लिए रेलवे ने चरणबद्ध समयसीमा तय की है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों की देरी यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है। काम पूरा होने के बाद भी परेशानी बीना यार्ड में कार्य के लिए 14 से 31 अगस्त 2026 तक पहला प्री-नान इंटरलाकिंग चरण, 1 सितंबर से 12 अक्टूबर तक दूसरा प्री-नान इंटरलाकिंग चरण और 13 से 15 अक्टूबर तक नान इंटरलाकिंग चरण निर्धारित किया गया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम चरण की समयसीमा भी पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों को राहत नहीं मिल पा रही है।