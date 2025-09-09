मेरी खबरें
    Madhya Pradesh IPS transfer: 16 जिलों के एसपी, सात रेंज के डीआइजी सहित 50 आइपीएस अधिकारियों के तबादले

    मध्य प्रदेश शासन ने सोमवार देर रात दो अलग-अलग सूचियों में 50 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें 16 जिलों के एसपी और सात रेंज के डीआईजी सहित 18 डीआईजी भी शामिल हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 02:54:54 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 02:54:54 AM (IST)
    50 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए

    1. सोमवार देर रात दो अलग-अलग सूचियों में 50 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए
    2. इसमें 16 जिलों के एसपी और सात रेंज के डीआईजी सहित 18 डीआईजी भी शामिल हैं
    3. कई अधिकारियों को छह से आठ माह के भीतर ही नई पदस्थापना दी गई है

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने सोमवार देर रात दो अलग-अलग सूचियों में 50 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें 16 जिलों के एसपी और सात रेंज के डीआईजी सहित 18 डीआईजी भी शामिल हैं। कई अधिकारियों को छह से आठ माह के भीतर ही नई पदस्थापना दी गई है।

    मनोज कुमार सिंह, जो अब तक डीआईजी रतलाम थे, उन्हें डीआईजी लोकायुक्त बनाया गया है। रीवा के डीआईजी राजेश सिंह चंदेल को डीआईजी भोपाल ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, डीआईजी रेल मोनिका शुक्ला को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एडीसीपी) अपराध भोपाल नियुक्त किया गया है।

    सूची में पांच ऐसे अधिकारी भी हैं, जिन्हें जनवरी 2025 में एसपी से डीआईजी पदोन्नति मिली थी, लेकिन अब तक वे एसपी, एआईजी, एसएसपी या सेनानी के रूप में ही काम कर रहे थे। डी कल्याण चक्रवर्ती, राजेश सिंह चंदेल और सुनील पांडे को मात्र छह माह के भीतर ही बदला गया है।

    तबादलों की प्रमुख सूची

    ललित शाक्यवार – डीआईजी छतरपुर - डीआईजी पुलिस मुख्यालय

    मुकेश कुमार श्रीवास्तव – डीआईजी बालाघाट - डीआईजी मानवाधिकार आयोग

    सुनील कुमार पांडे – डीआईजी सागर - डीआईजी पुलिस मुख्यालय

    ओमप्रकाश त्रिपाठी – डीआईजी भोपाल ग्रामीण - डीआईजी विशेष सशस्त्र बल (बिसबल)

    मनोज कुमार सिंह – डीआईजी रतलाम - डीआईजी लोकायुक्त

    मोनिका शुक्ला – डीआईजी रेल - एडीसीपी भोपाल

    निमिष अग्रवाल – डीआईजी इंदौर - डीआईजी रतलाम

    डी कल्याण चक्रवर्ती – डीआईजी छिंदवाड़ा - डीआईजी पुलिस मुख्यालय

    हेमंत चौहान – डीआईजी पुलिस मुख्यालय - डीआईजी रीवा

    राजेश सिंह – डीआईजी रीवा - डीआईजी भोपाल ग्रामीण

    शशिंद्र चौहान – डीआईजी सेनानी 32वीं वाहिनी - डीआईजी सागर

    विजय कुमार खत्री – डीआईजी/एसएसपी रेडियो भोपाल - डीआईजी छतरपुर

    राकेश कुमार सिंह – डीआईजी/एआईजी पुलिस मुख्यालय - डीआईजी छिंदवाड़ा

    मनोज कुमार सिंह – डीआईजी/एसपी धार - डीआईजी इंदौर ग्रामीण

    विनीत कुमार जैन – डीआईजी/एसपी अशोकनगर - डीआईजी बालाघाट

    इसी तरह, कई जिलों के एसपी और एआईजी स्तर के अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है, जिनमें रीवा, धार, अशोकनगर, भोपाल ग्रामीण, बैतूल, सीधी, नर्मदापुरम, सतना, झाबुआ, हरदा, श्योपुर, उमरिया, मैहर, खरगोन और आलीराजपुर शामिल हैं।

    शासन के अनुसार, अधिकांश एसपी को तीन साल पूरे होने के बाद बदला गया है। वहीं कुछ मामलों में जांच और प्रशासनिक कारणों से समयपूर्व स्थानांतरण किया गया है।

