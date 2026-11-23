नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल और राजस्थान के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ ही आने वाले समय में यात्रियों का सफर भी आसान होने वाला है। रामगंजमंडी-भोपाल नई रेल लाइन परियोजना पूरी होने पर भोपाल से कोटा और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए नया रेल मार्ग उपलब्ध होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ब्यावरा-झालावाड़ मार्ग की तुलना में नया रेल मार्ग करीब 42 किलोमीटर छोटा होगा।

यात्रियों को सफर में लगभग 3 घंटे तक की बचत इससे यात्रियों को सफर में लगभग तीन घंटे तक की बचत होने की संभावना है। वहीं, भोपाल, सीहोर और राजगढ़ जिले के आसपास के क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। इससे नौकरी, व्यापार, शिक्षा और पर्यटन के लिए आने-जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। मालगाड़ियों के लिए भी नया मार्ग उपलब्ध होने से क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कुल 89 किलोमीटर रेलखंड का काम पूरा पश्चिम मध्य रेल की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लंबाई 276.50 किलोमीटर है। यह मध्यप्रदेश और राजस्थान के पांच जिलों भोपाल, सीहोर, राजगढ़, झालावाड़ और कोटा को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। परियोजना के तहत भोपाल मंडल के हिस्से में 111 किलोमीटर रेल लाइन और 12 स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें अब तक निशातपुरा डी केबिन से कुरावर, ब्यावरा-राजगढ़-सोनकच्छ और सोनकच्छ-नरसिंहगढ़ तक कुल 89 किलोमीटर रेलखंड का काम पूरा हो चुका है। इस साल 52.50 किलोमीटर ट्रैक का हुआ कमीशनिंग वर्ष 2026 में भोपाल मंडल के तीन रेलखंडों का काम पूरा कर उन्हें कमीशन किया गया है। इनमें श्यामपुर-कुरावर के बीच 15 किलोमीटर, ब्यावरा-सोनकच्छ के बीच 24.50 किलोमीटर और सोनकच्छ-नरसिंहगढ़ के बीच 13 किलोमीटर रेल लाइन शामिल है। इस तरह इस साल कुल 52.50 किलोमीटर नई रेल लाइन शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।