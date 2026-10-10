भोपाल-इंदौर मेट्रो में सफर होगा 44% तक सस्ता, 11 अक्टूबर से मिलेगा धमाकेदार ऑफर, जानिए कैसे उठाएं फायदा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल और इंदौर मेट्रो में यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) ने त्यौहारी सीजन को देखते हुए यात्रियों को किराए में 25% अतिरिक्त छूट देने का फैसला किया है। 11 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली यह विशेष प्रमोशनल योजना 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। ऐप बोनस के साथ मिलकर यह कुल फायदा 44% तक पहुंच जाता है।

न्यूनतम फेयर टिकट पर लागू नहीं होगी छूट इस नई व्यवस्था के तहत सिंगल जर्नी टिकट (SJT) पर 25% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है, हालांकि 20 रुपये वाले न्यूनतम फेयर टिकट पर यह लागू नहीं होगी। इसके अलावा रिटर्न जर्नी टिकट (RJT) पर छूट को 5% से बढ़ाकर 30% और ग्रुप टिकट (GT) पर मिलने वाली छूट को 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है।

ग्रुप डिस्काउंट के नियमों को भी काफी आसान बना दिया गया है; अब कम से कम 8 यात्रियों की बाध्यता को खत्म कर केवल 2 यात्रियों (जैसे कपल या दोस्तों) के साथ सफर करने पर भी ग्रुप टिकट की सुविधा उपलब्ध होगी। ई-वॉलेट रिचार्ज पर यात्रियों को होगा दोहरा फायदा एमपीएमआरसीएल मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-वॉलेट रिचार्ज करने पर यात्रियों को पहले से ही रिचार्ज राशि के अनुसार 8 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बोनस राशि का लाभ दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत 200 से 499 रुपये तक के रिचार्ज पर 8 प्रतिशत, 500 से 999 तक पर 10 प्रतिशत, 1,000 से 1,499 तक पर 12 प्रतिशत तथा 1,500 से 2,000 रुपये तक के रिचार्ज पर 15 प्रतिशत बोनस राशि मिलती है।