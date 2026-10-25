भोपाल में बैंक अधिकारी की मौत पर कोर्ट का फैसला... आश्रितों को 75.26 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सड़क दुर्घटना में बैंक अधिकारी मोहम्मद साजिद की मौत के मामले में भोपाल मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने उनके परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया है। अधिकरण ने पत्नी, बेटे-बेटी और मां को कुल 75 लाख 26 हजार 368 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

इस राशि पर दावा पेश करने की तारीख नौ मई 2025 से भुगतान होने तक छह प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज भी मिलेगा। परिवार की ओर से अधिवक्ता आरके हिंगोरानी ने पैरवी की। अधिकरण के सदस्य जयंत शर्मा ने यह फैसला सुनाया।

मिनी ट्रक ने पीछे से मारी थी टक्कर, मौके पर ही तोड़ा था दम प्रकरण के अनुसार, मोहम्मद साजिद पांच अप्रैल 2025 को मोटरसाइकिल से सलामतपुर से भोपाल आ रहे थे। भोपाल-विदिशा मार्ग पर सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र के चोपड़ा कला गांव में गोलू यादव की दूध डेयरी के सामने एक मिनी ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी असमा, बेटे मोहम्मद शहजान, बेटी सिमरा और मां महमूदा खातून ने अधिकरण में दो करोड़ रुपये मुआवजे और 18 प्रतिशत सालाना ब्याज की मांग करते हुए आवेदन दिया था। बीमा कंपनी की दलीलें नहीं मानीं: लाइसेंस और लापरवाही के तर्क खारिज बीमा कंपनी ने मुआवजे के दावे का विरोध करते हुए कहा था कि दुर्घटना के समय ट्रक चालक के पास वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। कंपनी ने प्राथमिकी दर्ज होने में देरी पर सवाल उठाए और दुर्घटना के लिए मृतक की लापरवाही को भी जिम्मेदार बताया। हालांकि, गवाह के बयान और पुलिस जांच के आधार पर इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।