डिप्टी सीएम के पूर्व OSD की बढ़ेंगी मुश्किलें, आबकारी विभाग ने लोकायुक्त को भेजी रिपोर्ट, जल्द होगी पूछताछ

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पूर्व ओएसडी और निलंबित सहायक आबकारी अधिकारी दीपम रायचुरा से लोकायुक्त पुलिस अगले माह पूछताछ कर सकती है। भोपाल की दो शराब दुकानों के आवंटन में पौने तीन करोड़ के फर्जी ई-एफडीआर स्वीकार कराने के मामले में आबकारी विभाग से मांगी गई जानकारी लोकायुक्त संगठन को मिल गई है। इसमें आबकारी आयुक्त कार्यालय की जांच रिपोर्ट भी शामिल है। अब लोकायुक्त संगठन दस्तावेज का परीक्षण कर रहा है।

फर्जी ई-एफडीआर मामले में रायचुरा के खिलाफ प्रकरण दर्ज लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में रायचुरा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि न्यू मार्केट क्षेत्र की दो शराब दुकानों के ठेके के लिए दो करोड़ 75 लाख रुपये की फर्जी ई-एफडीआर स्वीकार कराने में उन्होंने सहयोग किया था। कई राज्यों में 15 से अधिक मामलों में गिरफ्तार ठग मोहित गोगिया ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए बयान में यह आरोप लगाया था। गोगिया अभी तिहाड़ जेल में बंद है।