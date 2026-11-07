डिप्टी रेंजर का दावा- MP में चल रहा रिश्वत का नेटवर्क, पटवारी-कमिश्नर और कलेक्टर ऑफिस तक पहुंच रहा पैसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वन विभाग के डिप्टी रेंजर भास्कर खरे का एक वीडियो के प्रसारित हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सागौन कटाई, रेत-मुरम के अवैध उत्खनन और वनभूमि पर कब्जे के बदले रिश्वत का नेटवर्क चल रहा है।

उनके अनुसार, संबंधित पटवारी और वन विभाग के अधिकारियों से लेकर कलेक्टर कार्यालय, कमिश्नर और मुख्यमंत्री तक कथित कमीशन पहुंचता है। लवकुशनगर और राजनगर वन परिक्षेत्र से जुड़े इस वीडियो में कलेक्टर के स्टेनो तक रकम पहुंचने का दावा किया गया है।