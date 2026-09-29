त्विषा शर्मा मौत मामला: 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने को लेकर उलझे दोनों पक्ष, अब 1 अक्टूबर को होगी अगली दलील

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपित समर्थ सिंह की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभना भलावे की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने जमानत के संबंध में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।

सुनवाई के दौरान आरोपित पक्ष के अधिवक्ता अजय गुप्ता ने मामले के दस्तावेजों और केस को विस्तार से पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की है।

90 दिन में जांच पूरी न होने का हवाला देकर मांगी डिफॉल्ट जमानत समर्थ सिंह की ओर से दावा किया गया कि सीबीआई ने 17 अगस्त को जो रिपोर्ट पेश की, वह जांच पूरी होने की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि जांच अभी भी जारी है। दहेज की मांग और दहेज मृत्यु से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच बाकी है। मृतका त्विषा के आईफोन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों की निष्कर्ष रिपोर्ट, डीवीआर के आंकड़ों की जांच तथा केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी लंबित है। अदालत के समक्ष यह तर्क रखा है कि समर्थ सिंह को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था। 90 दिन की अवधि में जांच पूरी नहीं होने पर धारा 187(3) के तहत डिफॉल्ट जमानत का अधिकार बनता है। बचाव पक्ष ने सीबीआई की 17 अगस्त की रिपोर्ट को अधूरी जांच की रिपोर्ट बताते हुए कहा कि केवल कागजात का बंडल दाखिल कर इसे आरोप पत्र नहीं माना जा सकता।