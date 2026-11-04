त्विषा शर्मा मौत केस: पूर्व जज गिरिबाला सिंह को नहीं मिली जमानत, प्रताड़ना और CCTV फुटेज बने आधार

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी ने 26 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि मृतका की मौत से पहले की परिस्थितियां, स्वजनों से हुई व्हाट्सएप बातचीत, सीसीटीवी फुटेज और आरोपितों की भूमिका की आगे जांच आवश्यक है। कोर्ट ने माना कि फिलहाल गिरिबाला सिंह को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा। गिरिबाला सिंह दो जून 2026 से जेल में हैं।

जमानत खारिज करने के प्रमुख आधार: प्रताड़ना की शिकायतें कोर्ट ने मृतका की मां और ननद के साथ हुई व्हाट्सएप बातचीत का उल्लेख किया। नौ मई के संदेशों में त्विषा ने पति द्वारा बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाने और गर्भपात को लेकर आरोप लगाने की शिकायत की थी। उसने मानसिक रूप से परेशान होने और आत्महत्या जैसे विचार आने की बात भी कही थी। 11 मई को भी उसने ससुराल में घुटन और प्रताड़ना की शिकायत की।

टिकट बुकिंग, फोन पर रोना और आक्रामक व्यवहार का आरोप 12 मई को त्विषा ने मां से तीन हजार रुपये मंगाकर नसीराबाद लौटने के लिए ट्रेन टिकट बुक किया था। उसने पति के साथ दांपत्य परामर्श के लिए डॉक्टर के पास जाने की बात भी कही। रात करीब 9:20 बजे उसने अपनी ननद को फोन पर रोते हुए पति के आक्रामक व्यवहार की शिकायत की। 9:36 बजे संदेश भेजकर उसने कहा कि उसे शांति से मरने दिया जाए। इसके बाद भी उसने पिता और मां से फोन पर बात की और पति के हिंसक व्यवहार की शिकायत की। CCTV फुटेज में दिखी गतिविधियां: कोर्ट ने परिस्थितियों को माना बेहद महत्वपूर्ण कोर्ट के अनुसार, रात करीब 10:23 बजे गिरिबाला सिंह को पहली मंजिल से छत की ओर जाते हुए देखा गया। उनके पीछे समार्थ सिंह भी गया। बाद में गिरिबाला सिंह नीचे मुख्य दरवाजा खोलने आईं। फुटेज में समार्थ सिंह, उसके चचेरे भाई स्वराज सिंह और घरेलू सहायक प्रमोद कुमार झारिया मृतका को सीढ़ियों से नीचे लाते दिखाई दिए। कोर्ट ने इन परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना।