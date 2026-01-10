कोलार सुसाइड केस में सनसनीखेज मोड़, 4 महीने बाद आई रिपोर्ट ने खोला राज, खुदकुशी से पहले छात्रा से हुआ था दुष्कर्म

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार थाना क्षेत्र में बीते अगस्त माह में हुई एक स्कूली छात्रा की आत्महत्या के मामले में नए खुलासा हुआ है। घटना के करीब साढ़े चार महीने बाद आई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट ने पुलिस जांच की दिशा बदल दी है। रिपोर्ट में मृतका के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई है, जिससे यह आशंका गहरा गई है कि इसी प्रताड़ना और लोक-लाज के डर से छात्रा ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया था।

पुलिस के अनुसार, 17 वर्षीय मृतका अपनी मां और भाई के साथ कोलार इलाके में रहती थी और कक्षा 10वीं की छात्रा थी। 17 अगस्त को जब उसकी मां और भाई काम पर गए थे, तब छात्रा घर में अकेली थी। शाम करीब 7 बजे जब स्वजन घर लौटे तो किशोरी फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी। उस समय मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था, जिसके चलते पुलिस इसे सामान्य आत्महत्या मानकर जांच कर रही थी।