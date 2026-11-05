एमपी में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त... SC की टिप्पणी के बाद नियम बदलने की तैयारी तेज

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून के प्रासंगिकता खोने की टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त हटाने का मामला फिर सामने आ गया है। यह पांच माह से सहमति के चक्कर में अटका हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम में संशोधन के प्रारूप में पुराने प्रविधान को जोड़कर जारी करने पर उसे निरस्त करवा दिया था। तब से यह मामला विधिक अभिमत की प्रक्रिया में ही है।

तीसरा बच्चा होने पर बर्खास्तगी पर रोक का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम में प्रविधान है कि यदि नौकरी कर रहे किसी अधिकारी-कर्मचारी का तीसरा बच्चा होता है तो उसे अपात्र मानकर सेवा से हटाया नहीं जाएगा। 26 जनवरी 2001 में तीसरा बच्चा होने पर अपात्र मान लेने की शर्त लागू की गई थी।