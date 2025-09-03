शादी का झांसा देकर दो तलाकशुदा महिलाओं का किया रेप, पत्नी से बनवाया वीडियो, 89 लाख रुपये भी हड़पे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एक शातिर ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए संपर्क में आईं दो तलाकशुदा महिलाओं से उद्योगपति बनकर दोस्ती की। खुद को तलाकशुदा बताते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और फायदे के निवेश का झांसा देकर व ब्लैकमेल कर 89 लाख रुपये भी हड़प लिए। उसके इस कृत्य में उसकी पत्नी भी शामिल रही, जिसने महिलाओं का वीडियो बनाया। पीड़ितों में एक महिला बैंक कर्मचारी है जबकि दूसरी महिला ब्यूटीशियन है।

घटना के बाद दोनों सदमे में आ गई। स्वजन के बहुत समझाने के बाद पुलिस थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया। डीसीपी जोन-2 संजय अग्रवाल ने बताया कि बैंक कर्मचारी महिला तलाकशुदा हैं। उनका करीब डेढ़ साल पहले मैट्रिमोनियल साइट पर शहर के प्रतीक गार्डन, बागसेवनिया निवासी अविनाश प्रजापति से संपर्क हुआ था। अविनाश ने खुद को उद्योगपति बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में एक फैक्ट्री संचालित करता है। दोनों के बीच शादी की बात होने लगी।

आरोपी ने पीड़िता को शादी के झांसे में फंसाया

आरोपित ने पीड़िता से कहा कि हम जल्द ही शादी कर लेंगे, तुम मेरी फैक्ट्री में निवेश कर दो। तब पीड़िता ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा की, लोन भी लिया और अपने जेवर गिरवी रखकर 47 लाख रुपये अविनाश को दिए। दिसंबर 2024 में अविनाश ने उसे शादी की बात करने के बहाने से अपने घर बुलाया। उसने अपनी पत्नी चंद्रिका पालीवाल को अपनी मां बताकर पीड़िता से मिलवाया। आरोपित अकेले में मिलने के लिए पीड़िता को बेडरूम में ले गया, वहां उसने दुष्कर्म किया।

पत्नी ने छिपकर बनाया वीडियो

इस दौरान उसकी पत्नी चंद्रिका ने छिपकर मोबाइल से वीडियो बना लिया। बाद में आरोपित का बर्ताव बदल गया और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपित ने वीडियो दिखाया और कहा कि यदि वह रुपये का दबाव बनाएगी तो वीडियो बहुप्रसारित कर देगा। दूसरा मामला ब्यूटीशियन से जुड़ा है। आरोपित उससे भी उद्योगपति बनकर मिला था। फैक्ट्री में निवेश का बोलकर करीब 42 लाख रुपये हड़प लिए थे। बाद में उसने अप्रैल 2025 में पीड़िता को शादी की बात करने के बहाने से घर बुलाया और फिर दुष्कर्म किया। उसकी पत्नी ने वीडियो बना लिया।