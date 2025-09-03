मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मौसी को मारकर लाश से किया रेप, संदूक में डाला शव... मैहर में भतीजे का कांड

    MP Crime: मध्य प्रदेश के मैहर में एक महिला की सनसनीखेज हत्या का खुलासा पुलिस ने 48 घंटे में कर दिया है। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका भतीजा निकला। आरोपी ने पहले मौसी की हत्या की। फिर उसके शव के साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसके शव को एक बॉक्स में छिपा दिया।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 07:44:36 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 08:00:00 PM (IST)
    मौसी को मारकर लाश से किया रेप, संदूक में डाला शव... मैहर में भतीजे का कांड
    मैहर में मौसी की हत्या कर बक्से में छिपाने वाला निकला भतीजा

    HighLights

    1. पुलिस ने 48 घंटे में ही कर दिया मामले का खुलासा
    2. रॉड मारकर किया बेहोश फिर उतारा मौत के घाट
    3. बॉक्से में शव छिपाकर फरार गया था भतीजा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। जिला पुलिस ने 48 घंटे में दुष्कर्म-चोरी के बाद गला दबाकर हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। इसमें 55 हजार के जेवर बरामद किए गए हैं। जिले में हुई महिला की अंधी हत्या के मामले ने सभी को दहला दिया था। चौंकाने वाली बात यह रही कि मृतिका का अपना भतीजा ही दरिंदेपन की हदें पार कर हत्या का जिम्मेदार निकला।

    कैसे उजागर हुई वारदात

    31 अगस्त को सुरेश चौधरी ने अपनी बहन अनीता चौधरी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान जब घर का ताला तोड़ा गया तो अंदर बक्से के पास खून के निशान और बदबू मिली। बक्सा खोलने पर महिला का शव मिला, जिसके सिर पर गहरी चोटें थीं। मामला गंभीर देख पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल के निर्देशन पर विशेष टीम गठित की गई।

    भतीजा बना हैवान

    पुलिस ने मृतिका के करीबी रिश्तेदारों पर फोकस किया। पूछताछ में संदेही किशन चौधरी (22 वर्ष), निवासी तिघरा, थाना सभापुर, ने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपित ने बताया कि 28 अगस्त की रात मौसी को अकेला देख उसने लोहे की रॉड से वार कर बेहोश किया, फिर दुष्कर्म कर गहनों और नगदी की चोरी की तथा गला दबाकर हत्या कर शव को बक्से में बंद कर फरार हो गया।

    यह भी पढ़ें- बच्ची की दुष्कर्म-हत्या मामले में दोषी को मृत्युदंड, सदमे में चली गई थी पिता की जान; फैसला सुन मां रोई

    बरामदगी और कार्रवाई

    आरोपी के पास से सोने-चांदी के गहने एवं नगदी करीब 55 हजार रुपये जब्त किए गए। प्रकरण में गंभीर धाराएं जोड़ते हुए आरोपी को जेल भेजा गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.