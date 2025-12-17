घर में सोती रहीं दो डॉक्टर, तीन बदमाशों ने दबे पांव घुसकर अलमारी से चुराए लाखों के जेवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मिसरोद स्थित जाटखेड़ी की सुरक्षित मानी जाने वाली कवर्ड कैंपस कॉलोनी 'रूचि लाइफस्कैप' एक बार फिर बदमाशों के निशाने पर है। सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात दो महिला डॉक्टरों के घर में हुई चोरी ने कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। घर के भीतर सो रही दो महिला डॉक्टरों को भनक तक नहीं लगी और तीन नकाबपोश बदमाश दबे पांव घुसकर अलमारी से लाखों रुपये के जेवरात समेट ले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश उसी रास्ते से फरार हो गए, जिससे उन्होंने प्रवेश किया था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला है कि तीनों बदमाश वारदात से पहले करीब एक घंटे तक कॉलोनी के तीन ब्लॉकों में रेकी कर रहे थे।
दबे पांव घुसे और अलमारी पर किया हाथ साफ पुलिस के अनुसार, तीन नकाबपोश बदमाश रूचि लाइफस्कैप कॉलोनी की पिछली दीवार फांदकर अंदर घुसे थे। वे काफी देर तक कॉलोनी में सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी को परखते रहे। इसके बाद उन्होंने ब्लॉक नंबर सात, आठ और नौ के मकानों के दरवाजे खोलने का प्रयास किया। इसी दौरान ब्लॉक नंबर सात की पहली मंजिल पर रहने वाली 27 वर्षीय डॉक्टर ध्वनिका रोहित और डॉक्टर वर्तिका दुबे के घर का मुख्य दरवाजा किसी तरकीब से खोल लिया। बदमाश सीधे ध्वनिका के कमरे में पहुंचे और अलमारी में रखी सोने की दो चेन व झुमके समेत करीब पांच लाख के जेवर चोरी कर लिए।
नींद खुली तब चला चोरी का पता हैरानी की बात यह रही कि घर में मौजूद दोनों डॉक्टर गहरी नींद में सोती रहीं। बदमाशों ने न तो कोई शोर मचाया और न ही घर के अन्य सामान को छेड़ा; उन्होंने केवल कीमती जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया। सुबह जब डॉक्टरों की नींद खुली, तब अलमारी खुली देख उन्हें चोरी का अहसास हुआ। मूलतः इटारसी निवासी सजल राय के मकान में किराये से रहने वाली ये दोनों डॉक्टर एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि वारदात करीब रात 2:30 से 3:00 बजे के बीच हुई है। उन्हें अंदेशा है कि शायद मुख्य दरवाजा ठीक से लॉक नहीं था।
पहले भी इसी गिरोह ने दी थी दस्तक कॉलोनी के रहवासी संतोष कुमार ने बताया कि यहां आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। करीब एक महीने पहले भी एक डुप्लेक्स में चोरी हुई थी और उस समय सीसीटीवी में दिखे तीनों बदमाश वही थे, जिन्होंने इस बार वारदात की है। रहवासियों का आरोप है कि पुलिस द्वारा पिछली घटनाओं पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करने के कारण अपराधों की पुनरावृत्ति हो रही है। फिलहाल मिसरोद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
