घर में सोती रहीं दो डॉक्टर, तीन बदमाशों ने दबे पांव घुसकर अलमारी से चुराए लाखों के जेवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मिसरोद स्थित जाटखेड़ी की सुरक्षित मानी जाने वाली कवर्ड कैंपस कॉलोनी 'रूचि लाइफस्कैप' एक बार फिर बदमाशों के निशाने पर है। सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात दो महिला डॉक्टरों के घर में हुई चोरी ने कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। घर के भीतर सो रही दो महिला डॉक्टरों को भनक तक नहीं लगी और तीन नकाबपोश बदमाश दबे पांव घुसकर अलमारी से लाखों रुपये के जेवरात समेट ले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश उसी रास्ते से फरार हो गए, जिससे उन्होंने प्रवेश किया था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला है कि तीनों बदमाश वारदात से पहले करीब एक घंटे तक कॉलोनी के तीन ब्लॉकों में रेकी कर रहे थे।

मकानों के दरवाजे खोलने का प्रयास किया दबे पांव घुसे और अलमारी पर किया हाथ साफ पुलिस के अनुसार, तीन नकाबपोश बदमाश रूचि लाइफस्कैप कॉलोनी की पिछली दीवार फांदकर अंदर घुसे थे। वे काफी देर तक कॉलोनी में सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी को परखते रहे। इसके बाद उन्होंने ब्लॉक नंबर सात, आठ और नौ के मकानों के दरवाजे खोलने का प्रयास किया। इसी दौरान ब्लॉक नंबर सात की पहली मंजिल पर रहने वाली 27 वर्षीय डॉक्टर ध्वनिका रोहित और डॉक्टर वर्तिका दुबे के घर का मुख्य दरवाजा किसी तरकीब से खोल लिया। बदमाश सीधे ध्वनिका के कमरे में पहुंचे और अलमारी में रखी सोने की दो चेन व झुमके समेत करीब पांच लाख के जेवर चोरी कर लिए।